Scuole e corsi | 18 dicembre 2025, 09:18

Dalla piantumazione alla mostra: gli studenti dell’’Arimondi Eula di Racconigi protagonisti della Festa dell’Albero

La mostra, allestita a partire dal 13 dicembre, rimarrà visitabile fino alla fine di gennaio

In occasione della Festa dell’Albero, gli studenti dell’Arimondi Eula di Racconigi sono stati protagonisti di un’importante iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio naturale. 

Le classi 1A e 1B del corso di Meccanica, Meccatronica ed Energia, IE del corso CAT e IL e IIL del Liceo Scientifico, guidate e coordinate dai Professori Antonella Sidoti, Domenico Francesco Robasto, Alice Avalle, Lucetta Scatena, Paola Merlo e Claudia Bosso, hanno curato l’allestimento e la realizzazione di una mostra tematica ospitata nei locali della scuola.

La mostra, allestita a partire dal 13 dicembre, rimarrà visitabile fino alla fine di gennaio. In questo periodo anche gli studenti delle scuole medie, in visita all’istituto per i percorsi di orientamento, avranno la possibilità di ammirare gli elaborati realizzati dagli studenti.

L’iniziativa è nata come naturale prosecuzione di una significativa attività pratica: la piantumazione di numerosi alberi lungo il fiume Maira, resi disponibili grazie alla collaborazione della Regione Piemonte e di Legambiente (sede di Carignano e Carmagnola). In questa occasione i ragazzi sono stati direttamente coinvolti, diventando veri protagonisti di un’esperienza concreta a contatto con la natura.

Successivamente, gli studenti hanno riflettuto sulle attività svolte e hanno dato vita a una produzione di manufatti ed elaborati da esporre. Sono nate così schede botaniche, disegni artistici e lavori di ricerca di carattere scientifico, finalizzati a illustrare l’importanza degli alberi sotto molteplici aspetti: ecologico, ambientale, paesaggistico, monumentale, storico, relazionale, spirituale e ricreativo.

Gli alberi, infatti, non solo esaltano la bellezza del territorio, ma contribuiscono in modo significativo al benessere delle persone: la vicinanza alla natura e al verde ha effetti positivi anche sull’equilibrio psicofisico dell’individuo.

Gli studenti hanno dimostrato grande motivazione e attenzione nell’avvicinarsi alle tematiche green, realizzando prodotti originali, accurati e scientificamente puntuali, segno di una crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale e la tutela del pianeta.

