"Consolidamento e crescita": il Val Tanaro Rugby traccia il bilancio del 2025

Il Val Tanaro Rugby chiude l’anno 2025 con grande soddisfazione e un forte spirito di comunità. Il presidente Marco Rolfo e il responsabile del settore giovanile Cristiano Manfredi hanno voluto condividere il bilancio dell’anno e fare gli auguri a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario percorso.

Bilancio dell’anno

Marco Rolfo ha dichiarato: "Il 2025 è stato un anno di consolidamento e crescita per il nostro club. Abbiamo visto confermarsi l’entusiasmo dei ragazzi e delle famiglie, con una partecipazione sempre più ampia alle attività. La prima squadra ha ottenuto risultati importanti, frutto di dedizione e spirito di gruppo. Sono estremamente orgoglioso di tutti i nostri giocatori e dello staff tecnico: il loro lavoro quotidiano è la vera forza del Val Tanaro Rugby."

La prima squadra è motivo di grande orgoglio. I risultati raggiunti nel 2025 hanno dimostrato quanto impegno, sacrificio e spirito collettivo ci siano dietro ogni partita. Ogni giocatore ha saputo mettere in campo cuore e determinazione, qualità che rendono questo gruppo speciale. Guardando al 2026, gli obiettivi sono ambiziosi: vogliamo crescere ancora, affrontare nuove sfide e confermare la passione e la dedizione che i ragazzi e lo staff portano ogni giorno negli allenamenti e nelle partite.

Rolfo ha sottolineato l’importanza del sostegno delle scuole e delle famiglie: "Il nostro successo nasce dalla collaborazione con le istituzioni scolastiche e dal coinvolgimento delle famiglie. Ringrazio tutti coloro che credono in noi e ci supportano ogni giorno: genitori, tifosi, staff e giocatori. Questo percorso è possibile solo grazie a voi."

Il Settore Giovanile

Cristiano Manfredi, responsabile del settore giovanile, ha voluto evidenziare i risultati raggiunti dai “cinghialotti”: "Quest’anno abbiamo avuto oltre 25 ragazzi e ragazze che vanno dall’Under 6 all’Under 14. È un numero che ci riempie di orgoglio e che testimonia la crescita del movimento giovanile. Per l’Under 14 collaboriamo come parte fondante della Granda rugby insieme ad Alba, Cuneo e Fossano, creando un progetto condiviso che dà ai giovani la possibilità di confrontarsi e crescere insieme. Organizziamo allenamenti a Farigliano, Mondovì e Carrù, e partecipiamo a tornei e raggruppamenti in giro per tutto il Piemonte. Vedere i nostri giovani divertirsi, impegnarsi e crescere è la più grande vittoria. A settembre abbiamo nuovamente organizzato 2 giorni di ritiro a Pamparato per tutti i nostri cinghialotti in cui si sono allenati con grande impegno, ma soprattutto si sono divertiti un sacco."

Manfredi ha inoltre sottolineato l’impegno del club anche fuori dal campo: "Durante l’estate siamo stati presenti nei centri estivi della zona, portando il rugby ai bambini e alle bambine che magari non lo avevano mai provato. Nel periodo scolastico abbiamo continuato a collaborare con le scuole del territorio, entrando nelle classi e facendo conoscere il nostro sport. Crediamo che il rugby sia un veicolo di valori e di comunità, e portarlo tra i più piccoli è la nostra missione."



Infine, ha voluto rivolgere un pensiero speciale al gruppo di allenatori ed educatori: "Un ringraziamento va a tutti gli allenatori ed educatori che hanno creduto nel progetto, che col tempo si sono formati e certificati. Solo grazie al loro impegno e alla loro passione il Val Tanaro Rugby Junior può esistere e crescere. Sono loro che ogni settimana trasformano il campo in un luogo di gioco, di apprendimento e di valori."

Gli auguri di fine anno

Marco Rolfo ha concluso con un messaggio di augurio: "Desidero augurare a tutti i membri del Val Tanaro Rugby – dai giocatori agli allenatori, dai genitori ai tifosi – un felice e sereno periodo festivo. Il vostro impegno, la vostra passione e il vostro sostegno sono la vera forza del nostro club. Sono certo che il 2026 ci porterà nuove soddisfazioni e successi."