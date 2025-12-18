BIATHLON / La Granda sul podio in IBU Junior Cup: Carlotta Gautero strepitosa in Val Martello

Parte nel migliore dei modi la stagione dell’Italia nella IBU Junior Cup e, nella tappa inaugurale di Val Martello, il movimento cuneese si ritaglia uno spazio di assoluto rilievo. A prendersi la scena è soprattutto Carlotta Gautero, che firma una prestazione di grande spessore nell’Individuale femminile, portando il tricolore sul podio al primo appuntamento utile dopo la rinuncia strategica alla trasferta di Goms.
La giovane biatleta cuneese chiude i 12,5 chilometri di gara in 39’00”1, pagando un solo errore nell’ultima serie al poligono. Una prova di grande solidità, costruita più sulla precisione al tiro che sulla velocità sugli sci, che le consente di precedere la compagna di squadra Nayeli Mariotti Cavagnet e di regalare all’Italia una splendida doppietta. Per Gautero si tratta di un risultato che conferma la crescita costante e la capacità di reggere la pressione nelle gare internazionali.
In campo maschile, tra gli azzurri, l’attenzione si sposta anche su Michele Carollo, altro atleta cuneese, che chiude la sua gara in 29ª posizione. Cinque errori al poligono (0-3-2-0) ne limitano il risultato finale, ma la prova resta significativa in un contesto di alto livello, dominato dai francesi e da ritmi molto elevati sugli sci. Una gara utile per accumulare esperienza e confrontarsi con i migliori della categoria.
Più complicata, invece, la giornata per Nicola Giordano, l’altro rappresentante della provincia di Cuneo al via. I nove bersagli mancati pesano sul bilancio complessivo e lo relegano in 57ª posizione, ma la presenza in IBU Junior Cup resta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dell’atleta.