VOLLEY BM / Ultimo impegno dell'anno per il VBC Mondovì: sabato sera arrivano i Diavoli Rosa Brugherio

Nell’ undicesima giornata del campionato di serie B maschile ultimo impegno dell’ anno solare 2025 per il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone, che sabato sera alle ore 20.45 ospita al PalaItis i Diavoli Rosa Brugherio allenato da Moreno Traviglia, che con i suoi 13 punti, frutto di vittorie e sconfitte, attualmente si trova all’ ottavo posto.

Quella lombarda è una formazione giovane, molto dotata da un punto sia di vista fisico che tecnico e che sta attraversando un eccezionale momento di forma, avendo vinto le ultime quattro gare disputate (3-0 al Limbiate, 3-1 all’ Albisola, 3-0 in casa del S. Mauro Torino e 3-0 al Saronno). Per i monregalesi, dopo la convincente vittoria di due settimane fa contro il Parella Torino e la discreta prestazione di settimana scorsa in casa della capolista Malnate, dove solo il risultato non è stato positivo, questa è un’ altra partita che non si può e non si deve assolutamente sbagliare per continuare a restare in corsa per la salvezza.

“Siamo attesi da un’ altra partita fondamentale – dice coach Vittorio Bertini –, una gara che non possiamo e non dobbiamo sbagliare perché i punti in palio valgono doppio. I Diavoli Rosa sono una realtà ormai storica e consolidata del panorama pallavolistico nazionale: polo di eccellenza dell’attività giovanile, ha prodotto negli ultimi anni un numero considerevole di atleti oggi protagonisti in serie A, oltre ad aver collezionato decine di titoli giovanili regionali e nazionali. Questa nuova nidiata non fa eccezione, a cominciare dall’opposto Federico Argano, palermitano, mancino, già premiato ai recenti mondiali pre-juniores, vinti dall’Italia, come migliore nel ruolo. In regia si esibiscono due tra i migliori interpreti del girone: Simone Prada, già visto all’opera negli anni di serie A della formazione brianzola, e Pietro Bevilacqua, talento sotto osservazione nei processi selettivi delle nazionali giovanili. Il figlio d’arte Michele Viganó é il riferimento al centro insieme a Zara, mentre in posto 4 un altro figlio d’arte, Diego Bussolari, fa coppia con Massari per una diagonale molto completa. In panchina infine, un ennesimo atleta dal DNA importante, Lorenzo Moro, figlio di quello Stefano opposto proveniente da Novi e poi in forza anche al Cuneo, che ha calcato per molti anni i parquet di serie A. Essendo un gruppo giovane sono pieni di entusiasmo, che rischia e che non molla mai: insomma, il classico avversario che si deve affrontare al massimo delle potenzialità per evitare di essere punito. Per noi è una gara davvero molto difficile e che pesa enormemente: perciò dai ragazzi mi aspetto una prova concreta e di grande maturità, in cui si riesca a limitare gli errori e che possa rilanciarci in chiave salvezza”.