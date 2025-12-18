VOLLEY F Prima Divisione / Il Centallo chiude bene l'anno, 3-0 sul campo del Dronero

Nel campionato di Prima Divisione il Centallo Volley chiude il 2025 nel migliore dei modi, imponendosi con un netto 3-0 sul campo del Dronero nell’anticipo della prima giornata del girone di ritorno.
La sfida si decide rapidamente in tre parziali fotocopia, con le centallesi costantemente in controllo del gioco. Una prestazione convincente nonostante un organico ancora parzialmente ridotto a causa di influenza e infortuni, a conferma della profondità e della versatilità della rosa.
“Concludiamo l’anno con una bella vittoria, con l’auspicio di proseguire su questa strada anche nel 2026. Di fronte avevamo una squadra molto attiva in difesa, ma siamo riuscite a conquistare tre punti importanti che ci permettono di agganciare il quarto posto in classifica”
Il prossimo impegno per il Centallo Volley è in programma venerdì 9 gennaio, quando al palazzetto di casa arriverà la formazione del Queen Touch.
Parziali: 21-25; 22-25; 18-25
ROSTER
PALLEGGIATORI: Eleonora Gerbaudo, Rachele Ricci
BANDE: Martina Mattalia, Lucia Ferrero
OPPOSTI: Dalila Migliore, Sofia Tonello
CENTRALI: Vittoria Rulfi, Federica Isaia, Beatrice Isoardi
LIBERI: Sofia Ferrero (k), Alessia Tidona
1^ allenatrice: Francesca Mattalia Sardo
2^ allenatrice: Ilaria Cravero