Lazio, in Consiglio regionale confronto sul bilancio tra risanamento e futuro

ROMA (ITALPRESS) - Proseguono i lavori d'Aula al Consiglio Regionale del Lazio per l'approvazione dei documenti di bilancio per l'anno 2026. Tre le leggi fondamentali che dovranno essere approvate entro la fine dell'anno: la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale, riguardante gli anni 2026-2028, la Legge di stabilità regionale 2026 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028.La seconda giornata di lavoro è iniziata con numerosi interventi dell'opposizione. Tra questi due membri del gruppo del Partito Democratico (PD). Prima il capogruppo Mario Ciarla, che pur dando merito all'assessore Righini di aver svolto un buon lavoro nella riduzione del debito, descrive però la legge in discussione come priva di visione futura e soprattutto di coraggio, soprattutto nell'utilizzare i fondi per infrastrutture chiave; poi la consigliera Emanuela Droghei, membro anche della Commissione Bilancio, che lamenta come questa legge sia nata senza una adeguata discussione in sede di Commissione.La consigliera Eleonora Mattia, sempre in quota Pd, lamenta invece una serie di proposte fatte dall'opposizione e mai messe in atto dal governo della Regione, tra queste l'istituzione del Premio dedicato a Willie Monteiro. In modo simile si è poi espresso il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Adriano Zuccalà, secondo cui questa Legge di Bilancio "tende a conservare la situazione esistente, senza mettere in atto progetti per risolvere i problemi sistemici della Regione".Per la maggioranza ha invece preso la parola il presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci, di Fratelli d'Italia, il quale ha sottolineato il lavoro della Giunta per diminuire sensibilmente il debito della Regione, un lavoro fatto in soli due anni e mezzo di legislatura. "Questa Giunta pur facendo un importante lavoro di risanamento dei conti e pur non gravando sul debito, non ha perso di vista alle necessità dei cittadini. Penso in primis al settore agricolo e alla sanità, settore dove ancora una volta abbiamo chiuso il bilancio in attivo".Sulla sanità Bertucci ha poi aggiunto che la Giunta è riuscita a ottenere un avanzo di circa 150 milioni di euro, risorse che saranno investite per acquistare nuova strumentazione, soprattutto per la diagnosi medica.A conclusione della discussione ha preso la parola nuovamente l'assessore Righini il quale ha sottolineato come l'importante fondo ottenuto in questo bilancio sarà utilizzato per redistribuire la ricchezza in tutto il territorio regionale e non sarà invece destinato a grandi opere in questo momento troppo costose.-foto Italpress-(ITALPRESS).