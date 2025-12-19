UE, promozione agroalimentare: nel 2026 finanziamenti ai massimi storici

Nel 2026 la Commissione europea stanzierà 205 milioni di € per cofinanziare attività che promuovono prodotti agroalimentari sostenibili e di alta qualità nell'UE, sia a livello nazionale che internazionale. Il nuovo programma di promozione mira a rafforzare la competitività globale del settore agroalimentare europeo esplorando nuovi mercati e consolidando quelli attuali.

Uno dei momenti salienti dell'anno sarà il lancio della campagna "Acquista prodotti alimentari europei", volta ad aumentare il consumo e a celebrare l'eccezionale qualità dei prodotti agroalimentari dell’UE, rafforzando così il rapporto tra consumatori e produttori. I finanziamenti saranno suddivisi tra la promozione in paesi terzi come la Cina e il Nord America e il mercato interno dell'UE, con stanziamenti pari rispettivamente a 70,3 milioni di € e a 79,7 milioni di €.

Christophe Hansen, Commissario per l'Agricoltura e l'alimentazione, ha sottolineato che queste iniziative sono fondamentali per valorizzare i prodotti europei e massimizzare i benefici degli accordi commerciali.

Maggiori informazioni nel comunicato stampa online.