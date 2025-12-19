A Dogliani la Natività ha il volto di una stessa famiglia: Pietro Lugliengo, Laura Navello e la piccola Caterina

Dogliani Castello si prepara a vivere di nuovo l’incanto del suo Presepe Vivente, uno degli appuntamenti natalizi più radicati e riconoscibili delle Langhe. Dopo il traguardo delle “nozze d’oro”, celebrato nel 2024, la manifestazione torna per la 51ª edizione, nelle serate di lunedì 23 e martedì 24 dicembre, a partire dalle 20.30, riportando tra i vicoli del borgo medievale le scene e i mestieri della Natività.

Il cuore dell’edizione 2025 sarà affidato a una famiglia vera, chiamata a incarnare la Sacra Famiglia. Giuseppe sarà impersonato da Pietro Lugliengo, 34 anni, farmacista; Maria da Laura Navello, 31 anni, chimica industriale; Gesù Bambino dalla loro figlia Caterina, di appena sette mesi. Una scelta che restituisce alla scena centrale del presepe una dimensione autentica e profondamente umana, in linea con lo spirito originario della manifestazione.

La storia del presepe affonda le radici nel 1975, quando un gruppo di giovani del paese decise di regalare ai bambini del Castello e del Borgo un momento di comunità e meraviglia. Da allora, l’iniziativa è cresciuta fino a richiamare ogni anno migliaia di visitatori, mantenendo intatta la propria identità: torce accese, costumi ricostruiti con cura, ambientazioni essenziali e una coralità che trasforma le vie del paese in un racconto vivente.

Intorno alla Natività, il borgo tornerà ad animarsi con oltre 300 figuranti, impegnati nelle botteghe, nelle locande e nelle scene di vita quotidiana. Confermato il percorso obbligato, che accompagna i visitatori attraverso il paese fino alla meta finale: la Sacra Famiglia collocata all’interno del torrione medievale, sotto la luce della cometa, in un’atmosfera sospesa fatta di silenzi, passi lenti e luci calde che si riflettono sulle pietre antiche.

Tra le iniziative collaterali torna il Concorso Fotografico, che premierà gli scatti più suggestivi dell’edizione 2025, mentre prosegue il coinvolgimento dei giovani dell’oratorio, che domenica 21 dicembre proporranno una loro rappresentazione del presepe vivente, come momento di preparazione e condivisione.

L’ingresso è fissato a 5 euro, gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Confermato il servizio navetta gratuito da Dogliani Borgo, con parcheggi ampi e illuminati. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.