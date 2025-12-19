A Mondovì arriva "cubiqa in ceramiqa", nuova mostra delle Bocce Quadre

Sarà inaugurata lunedì 5 gennaio alle 11 la mostra "cubiqa in ceramiqa" presso il Museo della ceramica di Mondovì che la ospiterà fino a domenica 15 febbraio 2026.

"Si è deciso di avviare la Mostra a inizio anno al fine di creare sinergia con l’annuale raduno delle mongolfiere di Mondovì che attira decine di migliaia di spettatori nel fine settimana dell’Epifania - dicono dall'associazione Bocce Quadre -. Cubiqa è un dialogo intimo tra rigore e libertà creativa; è un linguaggio artistico che trova libertà anche se confinato al cubo".

L'idea è nata nel 2023 da un’idea di Filippo Bessone con il coinvolgimento 17 artisti della provincia di Cuneo. Ora l'associazione propone una nuova edizione: "Cubiqa in ceramiqa" ispirandosi alla tradizione monregalese della ceramica e si affaccia su nuovi territori, grazie alla collaborazione con la Associazione Ceramica Vecchia Mondovì, avendo nel parterre molti protagonisti soprattutto del territorio savonese.

"Questa nuova mostra ha ottenuto il prestigioso patrocinio anche della Città di Savona - spiegano dalle BQ -. Ai maestri ceramisti è stato proposto di esprimersi e confrontarsi con un formato essenziale e rigoroso imposto da questa mostra alquanto singolare".

Anche in questa edizione ogni artista si è espresso attraverso un cubetto di 7x7x7 cm, uno spazio minimo che diventa terreno di sperimentazione e sintesi creativa. La forma del cubo è per tutti uguale così da annullare le differenze dimensionali, ma ciascun autore ha proposto il proprio linguaggio in un’opera sicuramente unica.

Cubiqa in ceramiqa avrà anche un seguito itinerante; come già avvenuto nelle due precedenti edizioni. Il nostro obiettivo è di portare queste nuove opere in territori ancora inesplorati dal mondo “divergente” delle Bocce Quadre e consolidare la presenza nei prestigiosi spazi che ci hanno ospitato negli scorsi anni.

L’associazione ringrazia tutti i visitatori, il Museo della Ceramica di Mondovì, le Città di Mondovì e Savona e i maestri ceramisti che, con la Associazione Ceramica Vecchia Mondovì, sono i veri protagonisti di questa nuova mostra.