Bando fiducia: sottoscritto grant agreement tra Fondazione CRC e 10 enti

È stato firmato nei giorni scorsi il grant agreement tra Fondazione CRC e i 10 enti del Terzo Settore che prendono parte al Bando Fiducia.

Con la firma di questo documento prosegue il percorso quadriennale del bando: fino al 2028 le organizzazioni selezionate saranno impegnate in un percorso di crescita, accompagnamento e formazione personalizzati, al quale si affiancherà un sostegno garantito dalla Fondazione CRC e suddiviso in quattro tranche annuali di contributi (fino a un massimo di 90 mila euro per il 2025, 70 mila euro per il 2026, 50 mila euro per il 2027 e 30 mila euro per il 2028).

Il grant agreement è il frutto del percorso di rimodulazione che i 10 enti selezionati hanno realizzato, tra settembre e novembre, affiancati dal partner tecnico Human Foundation e dalla Fondazione CRC.

Il documento contiene il piano delle attività previste per il prossimo quadriennio con costi, indicatori, cronoprogramma e focus sull’area strategica di miglioramento sui cui i singoli enti lavoreranno in questi anni per strutturare maggiormente la propria organizzazione. Il patto, nato da un percorso condiviso, dà concretezza alla sperimentazione trust based del bando Fiducia, con cui si intende superare le tradizionali modalità di interazione unidirezionali tra ente “erogatore” ed ente “beneficiario”.

Attraverso questo approccio condiviso, il Bando Fiducia introduce una serie di innovazioni:

una nuova modalità di rendicontazione, per l’erogazione dei contributi: non più giustificativi finanziari, ma il monitoraggio di alcuni indicatori di risultato definiti in fase iniziale

un orizzonte pluriennale di sostegno economico, con cui si vuole garantire alle organizzazioni una prospettiva temporale di lungo termine

un contributo non più vincolato alla realizzazione di una singola iniziativa progettuale, ma alla crescita dell’organizzazione

“Con la firma del patto prende avvio la parte operativa del bando Fiducia, l’iniziativa con cui intendiamo sperimentare su scala provinciale un approccio innovativo. Il nostro obiettivo è superare il rapporto tradizionale tra chi eroga il contributo e chi ne beneficia e accompagnare le dieci realtà selezionate in un percorso di crescita pluriennale, basato sulla reciproca fiducia e finalizzato a far crescere il capitale sociale delle nostre comunità” commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC.

"Il bando Fiducia rappresenta per noi una sfida straordinaria e un’opportunità unica per contribuire a un’iniziativa all'avanguardia nell'innovazione filantropica che rimette al centro la relazione e la visione d'impatto. Al contempo, questa iniziativa ci permetterà di approfondire la conoscenza del territorio della provincia di Cuneo, entrando in contatto con i suoi innovatori sociali e sostenendo le energie più vitali della comunità. Siamo certi che questo percorso di sperimentazione saprà generare apprendimenti unici, fornendo modelli replicabili e nuove consapevolezze che arricchiranno l'intero ecosistema dell'innovazione sociale" aggiunge Alessandra Bonfanti, Segretaria Generale di Human Foundation.

BANDO FIDUCIA

Il bando Fiducia, l’iniziativa sperimentale promossa dalla Fondazione CRC nel corso del 2025, ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la programmazione strategica degli enti del Terzo Settore con sede legale in provincia di Cuneo che erogano servizi a beneficio della comunità. Il bando punta a superare la logica del finanziamento a servizi e progetti, con l’obiettivo di lavorare insieme alle organizzazioni del Terzo Settore per accrescere il loro potenziale e l’impatto sulla comunità delle loro azioni, secondo il paradigma della trust based philantropy. Il bando mette a disposizione, per le organizzazioni selezionate, un contributo quadriennale massimo di 240 mila euro.

Dieci sono organizzazioni selezionate, tra le 44 che hanno presentato la candidatura entro il 30 aprile:

ASD Promosport (Cuneo) con il progetto “Programmare con FIDUCIA: il FUTURO della Asd Promosport”

Dispari Teatro Cooperativa Sociale (Cuneo) con il progetto “Officina Santachiara”

Fondazione Academia Montis Regalis onlus (Mondovì) con il progetto “L'Academia dalla tradizione all'innovazione: piano di sviluppo per la Fondazione Academia Montis Regalis”

Fondazione Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo) con il progetto “Finché si avranno passioni non si cesserà di scoprire il mondo”

La Collina degli Elfi (Govone) con il progetto “Sostenibilità in Collina”

La Fabbrica dei Suoni Soc. Coop. onlus (Venasca e Boves) con il progetto “Crescere per guardare lontano”

Lunetica Soc. Coop. Sociale onlus (Bra) con il progetto “New Ways To”

Momo Soc. Coop. Sociale (Cuneo) con il progetto “Piano di sviluppo Cooperativa Momo: insieme con fiducia"

Oasi Giovani ETS (Savigliano) con il progetto “Un’oasi che cresce”

Slow Food Italia APS (Bra) con il progetto “L'officina delle Idee”