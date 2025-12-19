Crava si prepara al Natale con il concerto del coro "Pacem in terris" e il Presepe Vivente

L'atmosfera delle feste inizia già a farsi sentire a Crava, nel Comune di Roca de' Baldi, dove tutto è pronto per il ritorno del Presepe Vivente che, nei giorni di Natale, accoglierà i visitatori con la sua magica atmosfera.

I festeggiamenti per le festività si apriranno con il concerto del Coro Interparrocchiale “Pacem in terris" nella chiesa Maria Vergine Assunta, in programma nella serata di domenica 21 dicembre alle 20.30.

Nei giorni a seguire Crava si trasformerà in Betlemme per il Presepe Vivente: una quarantina di postazioni faranno tornare indietro nel tempo i visitatori, tra rappresentazioni storiche e antichi mestieri per far rivivere la magia della Natività.

A interpretare la Sacra Famiglia, quest'anno, saranno Pietro Bottero, Sara Ferrua, il piccolo Giorgio e Lorenzo, l’angioletto di famiglia.

La rappresentazione si svolgerà il 24 dicembre dalle 20.30, il 26 come di consuetudine in versione pomeridiana con l’inizio alle 15.30 e in caso di maltempo sarà riproposta domenica 28 dicembre dalle 15.30. Tutte le rappresentazioni saranno ad ingresso libero.

Anche quest’anno indispensabile la collaborazione con le varie associazioni per i diversi eventi in programma, la Proloco Roccadebaldese, la Biblioteca Don Franco Mattalia e l’ Enomuseo “La Cantina” che come tanti nostri concittadini e il nostro parroco Don Silvio mettono a disposizione i proprii locali per ospitare le diverse postazioni; doveroso ringraziamento va a tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita dell’ evento, in particolare i figuranti, fulcro della manifestazione, al Comune di Rocca de’ Baldi e al servizio civico che come ogni anno garantisce un supporto importantissimo.