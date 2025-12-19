Domani ad Acceglio l'addio a Nino Perino, simbolo dell’alpinismo nelle valli del Cuneese

Sono stati tantissimi i messaggi, le parole di ricordo e d’affetto. In Valle Maira Antonio Perino era per tutti “Nino”, grande figura simbolo della montagna.



Di anni 81, nato in frazione Chiappera e residente ad Acceglio, è stato la prima guida alpina e soccorritore ad essere precursore di un turismo montano integrato con l’alpinismo.



Maestro di sci e direttore negli anni Settanta della scuola di sci di Limone, partecipò a varie spedizioni anche extraeuropee. Leggendaria, nel 1974, fu senza dubbio quella organizzata per il centenario del Cai di Cuneo in Groenlandia. Per molti anni gestì inoltre il campeggio “Campo Base” a Chiappera, ai piedi della celebre Rocca Provenzale, un luogo simbolo per i tanti turisti ed appassionati.



Nino è stato innovatore in tutto: un grande esempio “Montagne senza frontiere”, la centrale prenotazioni telefonica per gli amanti del trekking tra Italia e Francia, da lui pensata prima dell’era di internet. Ed ancora, quattro anni fa, nel 2021, era stata per lui una grande emozione essere nominato dal Cai come socio emerito del Soccorso Alpino.



La montagna, sua grande compagna di vita, ha ricambiato tutto l’amore, la passione e la dedizione.



Nino resterà nel cuore dei suoi tanti amici e dei parenti. I funerali avranno luogo sabato 20 dicembre, alle ore 11 nella Parrocchia di Acceglio.