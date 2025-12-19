Eletto il nuovo Consiglio Intercomunale dei Ragazzi all'istituto comprensivo di Dronero

Il mese di dicembre, per l’Istituto Comprensivo di Dronero non è stato solo un mese di attività, molte delle quali legate al Natale, ma un periodo di rinnovato impegno e di importanti progetti a lungo termine.



Un momento davvero speciale si è avuto con l’elezione del nuovo nuovo Consiglio Intercomunale dei Ragazzi, che rappresenterà i Comuni di Dronero, Roccabruna e Villar San Costanzo.



Cittadinanza attiva, impegno e responsabilità: sono questi gli obiettivi del progetto che coinvolge i ragazzi della scuola primaria e secondaria, motivandoli a prendere consapevolezza ed essere parte influente del territorio in cui abitano.





Il nuovo sindaco del Consiglio dei Ragazzi è Emanuele Battaglini, mentre la vicesindaca è Alice Abello. Sono stati eletti consiglieri: Fabbrone Arianna, Llaha Alteo, Missenti Marta, Re Vittoria, Godija Ianis Angelo, Mamas Marwa, Gatto Roberto, Jaku Thomas, Abello Alice, Coero Borga Aurora, El Bouname Marwan.



A sottolineare l’importanza del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola: “Significa dare voce ai bambini e ai ragazzi - ci dice - renderli protagonisti della vita della loro comunità ed insegnare loro il valore della democrazia, del dialogo e dell’impegno civile”.



“Crediamo molto nel Consiglio Intercomunale dei Ragazzi, come un luogo di scambio, di proposta e di riflessione - spiegano le insegnanti coordinatrici, la maestra Valeria Belliardi e la professoressa Giulia Manzone - Saranno numerose le imiziative a cui i ragazzi saranno chiamati a partecipare e desideriamo complimentarci con i nostri piccoli grandi cittadini che hanno partecipato con entusiasmo ed enorme senso di responsabilità: gli alunni di quarta elementare e i ragazzi di seconda media. Parteciperemo alle varie manifestazioni e ricorrenze sul territorio, così come ad almeno una seduta consigliare delle amministrazioni dei tre comuni limitrofi. Confidando in una continua collaborazione tra scuola, territorio, sindaci e amministratori, famiglie e ragazzi, vogliamo augurare a tutti loro un buon lavoro, convinti che insieme si possa davvero contribuire alla vita democratica del territorio. Un ringraziamento di cuore lo rivolgiamo alla nostra dirigente per tutto il sostegno e facciamo un grande in bocca al lupo al nuovo Consiglio Intercomunale dei Ragazzi”.



È un bellissimo progetto a Dronero il Consiglio Intercomunale dei Ragazzi, il risultato di una sinergia di intenti tra dirigente scolastica, insegnanti ed amministratori, che accompagna i giovani cittadini in un cammino di crescita e consapevolezza.

