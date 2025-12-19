I bambini della scuola dell'infanzia di Vicoforte alla scoperta di Mondovì Piazza

È stata una mattinata speciale quella dello scorso venerdì 12 dicembre per i bambini della scuola dell'infanzia di Vicoforte.

Gli alunni hanno effettuato una visita didattica a Mondovì iniziata con un viaggio sulla funicolare: durante il tragitto, i bambini hanno potuto osservare il paesaggio dall'alto e sperimentare un mezzo di trasporto diverso dal solito.



Raggiunta la biblioteca civica i piccoli hanno scoperto spazi dedicati all’infanzia ed angoli accoglienti, partecipando con entusiasmo ad una coinvolgente lettura natalizia.

La mattinata si è conclusa con un momento di condivisione grazie a Mattia dell’Antico Borgo, che ha offerto ai bambini cioccolata calda, panettone e pandoro, regalando sorrisi e rendendo l’esperienza ancora più piacevole.



I bambini e le insegnanti desiderano ringraziare Mattia dell’Antico Borgo e Michela della biblioteca per la giornata speciale che ha unito apprendimento, convivialità e divertimento, lasciando nei bimbi il desiderio di tornare presto in biblioteca per scoprire nuove avventure tra le pagine dei libri.