Attualità | 19 dicembre 2025, 10:21

La casa di Riposo di San Michele Mondovì in festa per Natale

Ieri, giovedì 18 dicembre, un pomeriggio festoso per tutti gli ospiti della struttura

La casa di Riposo di San Michele Mondovì in festa per Natale

Ieri, giovedì 18 dicembre, la Casa di Riposo di San Michele Mondovì ha f, criato l'arrivo del Natale, ceando un'atmosfera di calore e allegria per tutti i residenti e il personale. 

"Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale per il supporto, e a Babbo Natale, nella persona di Franco Montagni, che ha portato sorrisi e gioia tra i presenti - dicono le volontarie AVO, che hanno seguito la giornata -. Grazie anche a Chiara e alla direzione della Casa di Riposo per l’organizzazione e la cura nei dettagli.

Un altro grazie di cuore va a Pasquale, l’animatore, che ha animato la giornata con entusiasmo, e al team della cucina per aver preparato deliziosi piatti. Un particolare riconoscimento va a Matteo Baudino, che ha collaborato alla realizzazione delle decorazioni natalizie, rendendo l'ambiente ancora più festoso".

Il Banco Azzoaglio ha offerto i panettoni, che hanno aggiunto un tocco dolce alla festa. Si ringraziano tutte le volontarie Avo e al Presidente, che ogni giorno si impegnano per rendere le giornate dei degenti più piacevoli e piene di affetto.

redazione

