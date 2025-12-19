Lo spettacolo di Natale alla Scuola dell'Infanzia e Primaria di Niella Tanaro

Riceviamo e pubblichiamo.

Momento di gioia e festa giovedì 18 dicembre presso la sala Polivalente di Niella Tanaro, dove si è tenuto lo spettacolo di Natale della scuola dell’infanzia e primaria dal titolo “L’albero che non poteva brillare”.

I bimbi hanno drammatizzato una storia lanciando un messaggio educativo sull’unicità, sulla fiducia in sé stessi e sulla sensibilità verso i veri valori del Natale: amore, semplicità e condivisione.

I ragazzi della scuola primaria hanno completato lo spettacolo di Natale con canti natalizi.

Le maestre desiderano ringraziare la dirigente scolastica per la partecipazione allo spettacolo, il sindaco e l’Amministrazione Comunale per la loro collaborazione e per i regali fatti ai bambini e al personale scolastico.

Auguriamo a tutti Buone Feste!