Maria Franca Ferrero nominata presidente onoraria di Ferrero International

"L’esigenza di esprimere un doveroso riconoscimento e manifestare forte gratitudine per la signora Ferrero, per oltre ventisette anni amministratrice e presidente della società, oltreché per la preziosa opera di sostegno e consiglio a fianco del marito, signor Michele Ferrero, fondatore del Gruppo, in un arco di tempo più che cinquantennale".

Questa la motivazione che ha indotto gli azionisti di Ferrero International S.A., holding del Gruppo Ferrero, a nominare Maria Franca Ferrero quale presidente onoraria della società.

La decisione, decisa all’unanimità, è arrivata nel corso dell’assemblea straordinaria tenuta in questi giorni, dopo che gli stessi azionisti avevano deliberato una modifica allo statuto sociale, introducendo la possibilità di procedere alla tale nomina a vita, da attribuirsi "a chi abbia contribuito significativamente alla storia, allo sviluppo e alla reputazione della società".

A tale determinazione degli azionisti si è aggiunta la piena condivisione degli amministratori della società – fa sapere il gruppo di Alba in una nota.

"Nella sua nuova funzione – si rimarca –, Maria Franca Ferrero continuerà con immutato impegno a collaborare alla vita della società, e in particolare alla elaborazione e allo sviluppo delle sue attività culturali e nel campo sociale gestite attraverso la Fondazione Piera, Pietro & Giovanni Ferrero di Alba, della quale è da tempo apprezzata e stimata presidente".

A fronte delle modifiche introdotte, il Consiglio di Amministrazione di Ferrero International S.A. risulta ora composto da Giovanni Ferrero, presidente, Lapo Civiletti, vicepresidente e chief executive officer, e dagli amministratori Daniel Martinez Carretero, Fabrizio Minneci, Filomena Vozzola e Guido Giannotta.

Ferrero International S.A. ha nel contempo approvato il bilancio civilistico dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2025, chiuso con un fatturato di 417 milioni di euro (341 milioni al 31 agosto 2024) e un utile di esercizio di 704 milioni – contro i 683 milioni di euro di dodici mesi prima. Si precisa al proposito che tale bilancio non è rappresentativo dell’andamento di Ferrero sui mercati globali nell’ultimo anno commerciale: tale evidenza emergerà a seguito della pubblicazione, nel 2026, del bilancio consolidato di gruppo.