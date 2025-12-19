Ordine degli Ingegneri di Cuneo ed eVISO rilanciano la convenzione con energia, formazione ed impegno sociale

Prosegue e si rafforza anche in provincia di Cuneo il percorso di collaborazione tra eVISO e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, con il rilancio della convenzione che unisce vantaggi dedicati agli iscritti e un concreto impegno sociale a favore della Fondazione FARO.

L’accordo prevede condizioni dedicate per la fornitura di luce e gas riservate agli ingegneri iscritti all’Ordine: per ogni contratto sottoscritto attraverso la convenzione, eVISO devolve una quota di 30 euro alla Fondazione FARO, realtà attiva da oltre quarant’anni nell’assistenza ai pazienti in fase avanzata di malattia e nel supporto alle loro famiglie attraverso cure palliative specialistiche.

Il rilancio della convenzione è stato presentato ufficialmente il 12 dicembre, in occasione di una giornata di formazione ospitata nella sede eVISO di Saluzzo, che ha visto la partecipazione degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Cuneo. Un momento di confronto e aggiornamento professionale che ha rafforzato il dialogo tra mondo delle imprese, professionisti e territorio.

L’evento formativo, dal titolo “Intelligenza Artificiale e modelli di business: opportunità per i professionisti e il caso eVISO”, ha offerto una panoramica sullo stato dell’arte dell’Intelligenza Artificiale e sulle sue applicazioni nella libera professione, con un focus specifico sulle implicazioni dell’AI in ambito ESG. Dopo i saluti istituzionali del Consigliere Stefano Ponzalino, del Tesoriere Danilo Picca e di Lucia Fracassi, CEO di eVISO, i lavori sono entrati nel vivo con l’intervento di Danilo Picca, dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’attività del libero professionista.

Carlo Cigna, Chief Technology Product Officer di eVISO, ha approfondito il tema “AI ed ESG: tra percezione e impatto reale”, seguito da Lorenzo Molinero, Energy Efficiency Engineer di eVISO, che ha illustrato il modello eVISO e le spiegazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale in ambito ESG. La sessione si è conclusa con una tavola di confronto su Intelligenza Artificiale e modelli di business, che ha coinvolto i relatori in un dialogo aperto con i partecipanti, prima della presentazione del progetto benefico con la Fondazione FARO e della convenzione dedicata agli iscritti. La partecipazione all’evento ha consentito il riconoscimento di 3 CFP.

«Questa convenzione rappresenta un’opportunità concreta per offrire ai nostri iscritti soluzioni di valore, che uniscono offerte dedicate e attenzione all’impatto sociale, grazie al sostegno alla Fondazione FARO», ha commentato Giuliano Zaccaria, Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo.

Accanto al valore della convenzione, centrale resta il tema della formazione continua, tema caro anche a eVISO. «Organizzare giornate come quella del 12 dicembre significa investire sulle competenze e creare occasioni di crescita professionale per tutti gli iscritti all’Ordine, mettendo in relazione ingegneri, imprese e territorio», ha aggiunto Danilo Picca, Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo e Presidente InArSind.

Per eVISO, società tecnologica nata proprio nel cuneese e attiva nei settori energia, gas e agri-tech, l’accordo con l’Ordine degli Ingegneri di Cuneo si inserisce in una strategia più ampia di responsabilità sociale, che vede nella collaborazione con la Fondazione FARO un elemento centrale.

«Attraverso questa convenzione vogliamo dimostrare come anche una scelta quotidiana, come quella del proprio fornitore di luce e gas, possa contribuire a generare un impatto positivo sul territorio», ha dichiarato Lucia Fracassi, CEO di eVISO. «Il coinvolgimento dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo e la giornata di formazione in sede rappresentano un ulteriore passo avanti in un percorso che mette al centro le persone e le comunità locali».

Con il rilancio della convenzione, l’Ordine degli Ingegneri di Cuneo ed eVISO confermano così la volontà di costruire un modello di collaborazione capace di coniugare servizi, formazione e solidarietà, restituendo valore concreto per clienti, partner e territorio.