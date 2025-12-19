Sotto i portici Mantica l’installazione natalizia dei bambini della Scuola dell’Infanzia di Cherasco Capoluogo

I piccoli della Scuola dell’Infanzia di Cherasco Capoluogo anche quest’anno hanno addobbato i portici Mantica, attigui alla piazza del Comune, con un’installazione dedicata al Natale dal titolo “Lucilla la piccola stella”.

Si legge a inizio del percorso: “È una storia semplice di amicizia gentile inventata da bimbi di 5 anni. Una piccola stella con un grande desiderio. Tanti sogni e pensieri. Più di 350 stelle in un sentiero per un finale luminoso! Leggete, ammirate, al termine aiutate Lucilla a splendere scrivendo i vostri sogni e i pensieri più cari. Lucilla vi sarà molto riconoscente per averle fatto realizzare il suo sogno”.

L’idea e i lavori sono nati dopo la lettura di una storia, successivamente illustrata dai bambini: una stella che desidera diventare una cometa luminosa riesce a realizzare il suo sogno grazie alle tante stelle vicine che, donandole i loro pensieri belli e gentili, la rendono sempre più felice e brillante, fino a quando le spunta la coda, che si allunga e illumina sempre di più. “Lucilla era diventata una cometa di Natale felicissima e splendente! …brillava così tanto perché era piena di pensieri belli e gentili”.

Sotto i portici, seguendo un sentiero di stelle con i pensieri felici dei bambini, si arriva alla cometa in cui la popolazione è invitata a scrivere sogni o desideri, per completare l'opera.

«Anche quest' anno i bambini della scuola dell'infanzia di Cherasco, hanno portato fuori della scuola un po' della loro magia. – dicono le insegnanti della scuola dell’Infanzia di Cherasco - Sotto i portici Mantica la storia di Lucilla, inventata dai piccolini, vi condurrà alla scoperta delle stelline dei pensieri felici. Leggendo quelli dei bambini, chissà che si accenda anche in voi un sogno, un desiderio, tenuto lí e quale momento perfetto, se non quello del Natale, per tornare bambini e condividerlo, scrivendolo sulla grande stella cometa in cui si è trasformata Lucilla».

«Il Natale è il tempo dei sogni e dei desideri, e i bambini ce lo ricordano con una semplicità disarmante. – dice l’assessore Stefania Allasia - Questa installazione non è solo un addobbo, ma un invito a fermarsi, a guardare il mondo con gli occhi dei più piccoli e a riscoprire la forza dei pensieri belli. I bimbi, con la loro fantasia e i loro pensieri felici, ci ricordano il valore della condivisione, dell’ascolto e della speranza. Ringrazio di cuore i bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Cherasco: attraverso la loro creatività hanno acceso una luce di speranza sotto i portici della Mantica, offrendo a tutta la comunità l’occasione di tornare, anche solo per un momento, a sognare».