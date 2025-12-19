Trasporto eccezionale perde carico sulla provinciale 662 a Roreto di Cherasco

Sono in via di risoluzione le code provocate da un incidente verificatosi nel tratto della Provinciale 662 compresa tra Roreto di Cherasco e la rotonda all’incrocio per la frazione Veglia e lo svincolo di accesso all’autostrada Asti-Cuneo.

Qui un mezzo pesante adibito a un trasporto eccezionale ha perso il proprio carico, provocando l’interruzione della circolazione stradale ora in via di risoluzione grazie anche all’intervento di una autogru e di personale del servizio viabilità della Provincia.