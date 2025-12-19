Vicoforte, aperitivo solidale per gli animali randagi: «Dove le istituzioni sono assenti»

Ieri si è tenuto presso la sede dell'associazione culturale di Vicoforte un Aperitivo Solidale dedicato agli animali randagi e a tutte le persone che se ne prendono cura con amore, dedizione e sacrifici. Un'iniziativa nata dalla volontà di dare un segnale concreto di sostegno in un contesto reso difficile dall'assenza delle istituzioni.

«Abbiamo voluto organizzare questo momento in favore degli animali randagi e di chi si occupa di loro in contesti regionali dove amministrazioni e comparto sanitario veterinario sono assenti e vanno in netto contrasto con la Legge Nazionale italiana sul Randagismo», ha spiegato la presidente dell'associazione, ideatrice dell'iniziativa. «A fronte di questa drammatica situazione generale, ho voluto condividere questa causa e mettere a disposizione la nostra sede vicese per dare vita a questo momento di solidarietà».

L'evento ha rappresentato non solo un'occasione di raccolta fondi, ma anche un momento di sensibilizzazione su una problematica troppo spesso ignorata, ricordando che la tutela degli animali è un dovere collettivo che parte dal basso quando le istituzioni vengono meno.