Zonta Saluzzo: auguri di Natale con il cuore commosso per i bambini del Little Angels in Uganda

Atmosfera, immagini e menù africani al Monastero della Stella ( lunedì 15 dicembre) in tema con l’obiettivo benefico della cena degli auguri di Natale di Zonta Saluzzo. Al centro della serata, presentata da Tiziana Somà le finalità del club nell’ambito dell’avanzamento della stato della donna e la solidarietà, attraverso la lotteria, a Little Angels Ruhija, un orfanotrofio a 2.400 metri in Uganda, promossa con un gruppo di amici saluzzesi che ha conosciuto durante un tour questa realtà e si impegna per essere d'aiuto.

Little Angels Ruhija è un orfanotrofio- scuola fondato nel 2009 dalla signora Happy, originaria della zona, situata ai margini del Bwindi Impenetrable National Park, famoso per il Gorillas trekking che accoglie e istruisce oltre 200 bambini orfani o in situazioni di vulnerabilità.

Al Monastero della Stella Walter Bertoglio, Manuela Gallo (socia Zonta), Paolo Gregorio, Manuela Brero hanno presentato con foto e racconti, l’incontro emotivamente coinvolgente con la struttura, che affronta sfide enormi, tra cui la scarsità di cibo e risorse idriche, la mancanza di accesso a cure sanitarie e a strutture educative per i bambini. Dall'esperienza è nato il bisogno di impegnarsi per loro attraverso iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi da far giungere in loco, attraverso associazioni già operanti per questo obiettivo. Tra queste anche “Il sogno dei bambini” onlus rappresentato nella serata da Elena Mancardo che garantirà cibo per l'alimentazione dei piccoli dell’orfanotrofio.

L'evento ha fatto da cornice all’ingresso di una nuova socia in Zonta Saluzzo, presentata da Maria Barrera: è Francesca Lo Coco siciliana di origine, saluzzese di adozione, docente di Arte al liceo scientifico Bodoni. L’entratura con il rito della spilla associativa e la consegna delle rose gialle simbolo del sodalizio, alla presenza dell’Area director Teresa Vallana, porta a 16 il numero di socie del club femminile saluzzese.

Tra gli auguri ed elogi quelli dell’assessora alle Pari Opportunità e Cultura del Comune Attilia Gullino che ha evidenziato la capacità di fare rete con le altre associazioni e l’impegno in città di Zonta Saluzzo.

Con la lotteria si sono raccolti 740 euro: serviranno per le realizzazioni necessarie più urgenti e che verranno documentate a lavori ultimati.