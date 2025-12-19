Dal sentiero dei Ciclamini alla borgata Villar, a Macra si lavora per rendere più sicuro il territorio

Sicurezza, viabilità e valorizzazione turistica sono al centro dell’azione della nuova amministrazione comunale di Macra, guidata dal sindaco Michele Fortunato, che ha avviato una serie di interventi mirati a rendere il territorio più sicuro e accessibile per residenti e visitatori.

Il primo intervento, già portato a termine, ha riguardato la messa in sicurezza del Sentiero dei Ciclamini, uno dei percorsi escursionistici più frequentati del comune.

Un’operazione importante nell’ottica di promuovere un turismo sostenibile e garantire una fruizione sicura della rete sentieristica.

A questo si è aggiunto un intervento urgente sulla strada di accesso alla borgata Villar, reso possibile grazie al supporto della Regione Piemonte.

I lavori hanno previsto operazioni di disgaggio e l’installazione di reti di contenimento, aumentando in modo significativo la sicurezza della viabilità. Un intervento strategico anche in vista dell’imminente apertura di un agriturismo in borgata.

I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi.

Il sostegno regionale prosegue con un nuovo e importante investimento: la Regione Piemonte ha infatti deliberato un cofinanziamento di 127.400 euro che, insieme alle risorse comunali, permetterà la realizzazione di un marciapiede nel centro del paese e la messa in sicurezza delle strade comunali nella borgata di Camoglieres.

"L’impegno del Comune di Macra non si ferma qui – sottolinea il sindaco Fortunato Michele –. Continueremo a lavorare per migliorare la sicurezza e la qualità della vita sul territorio, certi che anche la Regione Piemonte continuerà a sostenere e a credere nei piccoli comuni, come dimostrato dalla notevole disponibilità, vicinanza e presenza del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio".