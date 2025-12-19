Donazioni di sangue in calo ad Alba: mancano oltre 230 sacche rispetto al 2024

A fine anno il bilancio delle donazioni di sangue ad Alba restituisce un quadro ancora in sofferenza. Un andamento già emerso nei mesi centrali del 2025 e che, nonostante un lieve miglioramento nelle ultime settimane, non è stato recuperato nel corso dell’autunno.

A fare il punto è Gianfranco Canavese, presidente dell’Avis Comunale di Alba (nella foto sotto), che parla di una ripresa parziale, insufficiente però a colmare il divario accumulato. “C’è stato un recupero limitato, ma il bilancio resta negativo: siamo ancora intorno alle 230–240 sacche in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, spiega, precisando che i dati disponibili sono aggiornati fino al mese di ottobre. “Non essendo ancora a fine anno, resta da valutare l’andamento delle ultime settimane”.

Secondo Canavese, il calo non è riconducibile a un solo fattore. “Incide in modo significativo il ritorno ai viaggi all’estero”, osserva. “Per molti donatori questo comporta periodi di sospensione anche prolungati, in particolare per chi si reca in Paesi a rischio malaria”. Un elemento che riduce il bacino dei donatori attivi e rende più difficile garantire continuità nel corso dell’anno.

Un’altra criticità riguarda il ricambio generazionale. “Negli ultimi mesi abbiamo registrato una flessione anche sul fronte delle scuole”, conferma il presidente. Un ambito che resta strategico per l’associazione: “Abbiamo già svolto attività di informazione nelle classi quinte, con l’obiettivo di ripartire con maggiore continuità a gennaio”. Le iniziative proseguiranno nel nuovo anno, una volta definito il calendario a livello regionale.

Il 2025, però, non è ancora concluso e prima della fine dell’anno restano diverse occasioni concrete per donare. “Sono confermati gli appuntamenti di venerdì per il sangue intero, sabato per il plasma e domenica nuovamente per il sangue intero presso la sede di Mango”, ricorda Canavese. A questi si aggiunge “la donazione del 27, che quest’anno è stata spostata al sabato a causa di una festività”. Un calendario che consente di provare a ridurre, almeno in parte, il divario accumulato.

L’invito dell’Avis Comunale di Alba resta quindi rivolto alla comunità. “Ogni donazione contribuisce a garantire la tenuta del sistema trasfusionale”, conclude Canavese. Un richiamo alla responsabilità condivisa, in una fase in cui il fabbisogno resta costante e la disponibilità fatica a crescere.