 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 19 dicembre 2025, 10:13

La fiamma olimpica fa tappa a Bra: appuntamento a domenica 11 gennaio

La partenza è prevista alle 8,30 all’incrocio tra via Cuneo e via Fratelli Rosselli

La fiamma olimpica fa tappa a Bra: appuntamento a domenica 11 gennaio

Nel suo lungo percorso la fiaccola dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina farà tappa anche a Bra. L’appuntamento è per domenica 11 gennaio 2026. Diciotto tedofori si daranno il cambio lungo un percorso che attraverserà tutto il centro cittadino.

La partenza è prevista alle 8,30 all’incrocio tra via Cuneo e via Fratelli Rosselli; il corteo percorrerà quindi via Cuneo, via Fratelli Carando, via Principi di Piemonte, via Marconi, via Vittorio Emanuele fino all’ex ospedale per poi risalire corso San Secondo e imboccare via Craveri, scendere lungo via Barbacana e corso Garibaldi e concludere il proprio cammino in piazza Spreitenbach, orientativamente intorno alle 9,15. Da qui la carovana partirà subito alla volta di Alba, tappa di giornata successiva.

Per consentire il passaggio della fiaccola e del suo seguito sarà vietato il transito ai veicoli lungo tutte le strade del percorso e verrà disposto anche un divieto di sosta lungo la bretellina che collega piazza Spreitenbach a discesa Orti.

Per celebrare al meglio questo momento speciale, simbolo di unità e passione sportiva, l’Associazione Alpini di Bra offrirà bevande calde (tè, caffè o cioccolata) a tutti presenti in piazza XX settembre una volta concluso il passaggio della fiaccola.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium