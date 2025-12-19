San Michele Mondovì in una scena del film "Jay Kelly" con George Clooney

Il Comune di San Michele Mondovì ha fatto da sfondo a una scena del film "Jay Kelly", diretto da Noah Baumbach e candidato agli Oscar.

Uscito su Netflix a inizio dicembre il film racconta la storia della star del cinema Jay Kelly e del suo devoto manager Ron in un vorticoso viaggio di inattesa profondità attraverso l’Europa. Lungo la strada sono entrambi costretti a fare i conti con le scelte che hanno fatto, i rapporti con i loro cari e con ciò che lasceranno alle generazioni future.

Girato negli Stati Uniti, in Regno Unito e in Italia, il film vede come attori: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher

In una scena si intravede il passaggio di un treno ETR 250 "Arlecchino" passa su viadotto e dietro si vede bene il profilo di San Michele Mondovì.

"C'è stato un tam-tam di segnalazioni da parte di persone che avevano riconosciuto il paese nel film - spiega il sindaco, Daniele Aimone -. Ci inorgoglisce questa scoperta: il fatto che il regista abbia scelto di riprendere questa veduta del nostro comune significa che è apprezzato anche da chi viene da fuori e ne siamo davvero contenti".