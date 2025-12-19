Tanta pioggia in pianura e tanta neve in montagna: in arrivo giornate di abbondanti precipitazioni

Ancora 48 ore di relativa calma, poi, da domenica, ma in particolare ad inizio settimana, correnti umide meridionali e orientali porteranno nuovamente tanta pioggia in pianura e tanta neve in montagna.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 19 e sabato 20 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate oggi su Alpi marittime e ponente ligure. Piogge più consistenti a partire dalla serata di sabato sempre su ponente ligure, in estensione poi al resto del Nord Ovest.

Temperature nonostante tutto ancora un po' oltre la media del periodo, massime generalmente comprese tra 10 e 12 °C, minime tra 4 e 8 °C. Venti assenti o deboli variabili su pianure, moderati settentrionali su savonese e genovese.

Da domenica 21 dicembre a martedì 23

Nuova fase di maltempo piuttosto prolungata a causa di una bassa pressione in formazione sul Mediterraneo centrale. Inizialmente domenica ci saranno piogge deboli e intermittenti con nevicate ancora a quote piuttosto alte, ma dalla sera le precipitazioni diverranno più diffuse e intense su tutte le regioni, e dureranno almeno fino a martedì pomeriggio/sera.

Le nevicate saranno molto abbondanti su Alpi marittime con accumuli oltre i 1500m che potranno superare il metro, ma la neve arriverà anche in più in basso, indicativamente fino 700/800 m tra monregalese e cebano.

Sul resto delle Alpi le quote rimarranno oltre i 1000/1200 m, ma con accumuli sempre abbondanti. Piogge anche abbondanti un po' ovunque con accumuli che tra Piemonte e Liguria occidentali potranno superare i 50/100 mm di accumulo, con qualche criticità per allagamenti e piene fluviali.

Le temperature scenderanno più per effetto delle precipitazioni che per l'arrivo di aria fredda vera e propria, con poca escursione diurna tra minime e massime. Queste ultime non supereranno i 4/8 °C sulle pianure piemontesi, mentre in Liguria resteranno sostanzialmente stazionarie. Minime tra 3 e 7 °C.

Venti da moderati a forti di grecale o tramontana sulla Liguria di ponente, deboli o localmente moderati orientali sulle pianure del Piemonte, principalmente nella giornata di lunedì.

Tendenza per Natale

La bassa pressione sul Mediterraneo insisterà anche nei giorni successivi, per cui c'è la possibilità che con le correnti ancora generalmente orientali sulle nostre zone si mantenga una situazione di instabilità con precipitazioni più irregolari, ma al momento l'evoluzione è troppo caotica per tirare delle conclusioni più precise.

