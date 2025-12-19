La Comunità del Parco dell’Ente di gestione Aree protette Alpi Marittime elegge il Presidente e il Vicepresidente

Si è riunita oggi, presso la Sala Giolitti, la Comunità del Parco dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, sotto la presidenza di Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo.

All’ordine del giorno, l’elezione del Presidente e del Vicepresidente della Comunità del Parco, oltre all’espressione del parere sul Bilancio Preventivo 2026 dell’Ente.

L’assemblea ha eletto Presidente della Comunità del Parco Gianpietro Pepino, Sindaco di Entracque, e Vicepresidente Jole Caramello, Sindaca di Frabosa Soprana, riconoscendo in entrambi un forte legame con i territori e una consolidata esperienza amministrativa.

Nel corso della seduta, la Comunità del Parco ha inoltre espresso parere favorevole al Bilancio Preventivo 2026, illustrato dal Direttore dell’Ente, Luca Gautero, documento che conferma l’impegno dell’Ente nella tutela ambientale, nella valorizzazione del patrimonio naturale e nello sviluppo sostenibile delle aree protette.

Alla riunione era presente anche il Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Armando Erbì, che ha sottolineato l’importanza del ruolo della Comunità del Parco quale luogo di confronto e raccordo tra l’Ente e gli amministratori dei territori.

La seduta ha rappresentato un momento significativo di condivisione istituzionale, rafforzando il dialogo tra enti locali e governance delle aree protette, in un’ottica di collaborazione e visione strategica per il futuro delle Alpi Marittime.