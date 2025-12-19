Quasi 2 mila euro per ogni dipendente Bottega

Non è un regalo da poco, soprattutto dimostra le capacità manageriali dei vertici dell’azienda e il loro rapporto con i propri collaboratori.
Bottega spa, una delle maggiori aziende vitivinicole, ha in fatto deciso di affidarsi al welfare per premiare i propri 270 dipendenti che, grazie ad una speciale piattaforma, potranno attingere per quasi 2 mila euro cadauno, per buoni benzina, buoni acquisti o viaggi, fondi pensioni, iscrizioni a palestre, addirittura per scontistiche su ordini Amazon e quant’altro.
Bottega spa, chiuderà il 2025, con un fatturato di 99 milioni di euro, più 4% rispetto all’anno precedente ai quali dovranno aggiungersi i 40 e passa milioni di incassi con i Prosecco Bar.
Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.