 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 19 dicembre 2025, 12:00

Tutti pazzi per il Natale di Europrezzi!

Atmosfera, magia e risparmio per un Natale… come non lo hai mai visto!

Tutti pazzi per il Natale di Europrezzi!

Europrezzi rinnova il suo reparto dedicato alle festività con una carrellata di articoli natalizi a PREZZI PAZZI: decorazioni, luci, idee per la casa e molto altro — tutto selezionato per rendere speciale ogni ambiente… al miglior prezzo!

PAZZIA DI NATALE – REGALIDEA 🎁

È un prodotto REGALIDEA!

Anche quest’anno Europrezzi con i doni arriva prima di Babbo Natale!

CESTO 9 PEZZI PRIMULA a soli 12,50€

Cesto Primula 9 pezzi- 12,50€

Inoltre:

  • Vastissimo assortimento di panettoni e pandori Balocco a partire da 1,50€
  • Continua il nostro assortimento di addobbi natalizi a partire da 0,50€
  • Selezione di bollicine a partire da 2,50€ per festeggiare in compagnia 

Selezione di bollicine a partire da 2,50€ per festeggiare in compagnia 

SPECIALE NATALE – STILE, MAGIA E CONVENIENZA

Assortimento di palline natalizie in vetro-  €0,50

Scopri le nostre offerte esclusive disponibili fino ad esaurimento scorte:

  • Assortimento di palline natalizie in vetro → a partire da €0,50
  • Ghirlande, fuoriporta e girocandela → a partire da €0,50
  • Luci natalizie interne, esterne, a led e a batteria → a partire da €0,50
  • Cuscini natalizi assortiti → €5,00
  • Selezione di candele natalizie → a partire da €1,00
  • Accessori per la casa a tema natalizio → a partire da €0,50
  • Alberi di Natale → a partire da €5,00

Quest’anno i regali ve li fa EUROPREZZI!

Cosa aspetti? Vieni a trovarci e vivi il Natale ai migliori prezzi!

DOVE TROVARCI

GENOLA – Via Frassinetto 5

SALUZZO – Via Cuneo 12

POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12

RIVAROLO – Corso Re Arduino 83

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium