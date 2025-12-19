Le festività natalizie a Cuneo nel mondo di Pippi Calzelunghe: lo spettacolo è sold out ma la mostra continua ad accogliere i visitatori

Con l’arrivo delle vacanze di Natale, la città di Cuneo si conferma il cuore della "Pippi Experience". L’entusiasmo del pubblico ha già portato al tutto esaurito per lo spettacolo teatrale "Pippi Calzelunghe", previsto per il prossimo 26 dicembre al Teatro Toselli.

Sebbene i posti per l’evento serale siano esauriti, le festività rimangono un'occasione preziosa per immergersi nell’universo di Astrid Lindgren attraverso la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, allestita presso lo Spazio Innov@zione (Via Roma 17).

L'esposizione, che ha già superato i 15.500 visitatori, rappresenta un’opportunità unica per le famiglie che desiderano trascorrere i giorni di festa tra libertà e fantasia, alla scoperta della bambina più forte del mondo.

Orari della mostra durante le festività

La mostra,a ingresso gratuito, è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, ma per permettere a tutti di organizzare al meglio la propria visita, vengono osservate alcune variazioni di orario in occasione dei giorni festivi :

Giovedì 25 dicembre: Chiuso

Venerdì 26 dicembre: Aperto nel pomeriggio

Giovedì 1° gennaio: Aperto nel pomeriggio

Martedì 6 gennaio: Aperto tutto il giorno (mattino e pomeriggio)

L’ingresso è gratuito e l'allestimento offre un percorso immersivo e inclusivo, con riproduzioni a grandezza naturale di Villa Villacolle e della nave Hoppetossa, pensato per affascinare sia i bambini che gli adulti.

Un successo da "tutto esaurito": lo spettacolo al Toselli

La grande partecipazione del pubblico ha reso lo spettacolo del 26 dicembre alle 20.30 un appuntamento sold out. Prodotto da Fondazione AIDA ets, Glossateatro e Papagena, in collaborazione con CRC Innova e Fondazione CRC, il lavoro teatrale – diretto da Pino Costalunga e Marinella Rolfart – è stato premiato con il Biglietto d’oro Agis-ETI ed è l'unico fedelmente approvato dagli eredi della scrittrice svedese.

La Mostra: un viaggio lungo 80 anni

Per chi non è riuscito a prenotare il teatro, la mostra rimane il punto di riferimento centrale della "Pippi Experience" a Cuneo. Curata da CUADRI ETS e promossa da CRC Innova, l’esposizione racconta non solo il personaggio di Pippi, ma anche la vita straordinaria e l'impegno civile di Astrid Lindgren.

Punti salienti dell'esposizione:

Scenografie spettacolari: Riproduzioni in 3D di Pippi, del suo cavallo e della scimmietta.

Esperienza interattiva: Tre sale che spaziano dalla biografia dell’autrice alla possibilità di salire a bordo della nave Hoppetossa.

Accessibilità: Il percorso è studiato per essere fruibile da tutti grazie a pannelli in braille, supporti tattili e contenuti audio.

La mostra resterà aperta fino al 26 aprile 2026. Per maggiori dettagli sugli orari ordinari e per pianificare la visita, vi invitiamo a consultare i siti ufficiali: www.crcinnova.it e www.fondazionecrc.it.