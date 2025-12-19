Manovra, Bergesio (Lega): "Bene emendamento per riduzione accise birrifici"

“Approvato in commissione bilancio l’emendamento a tutela dei birrifici italiani. Con questa norma, che ha trovato il pieno sostegno della Lega, si riducono le accise per un comparto strategico per la nostra economia. Nonostante le difficoltà, oggi il settore birrario vale 10,6 miliardi di euro, contribuisce alla fiscalità generale per 4 miliardi di euro (di cui 1,5 miliardi di IVA e 689 milioni di accise) e impiega oltre 109.000 persone, con un effetto moltiplicatore occupazionale: ogni addetto alla produzione genera quasi 30 posti di lavoro lungo la filiera. Si tratta di un’ulteriore e fondamentale passo avanti a tutela delle produzioni italiane di qualità, che arriva a pochi giorni dal riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. Avanti così”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.