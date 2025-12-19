Continua la “Magia del Natale” a Cuneo in piazza Europa

Prosegue anche questo fine settimana a Cuneo, in piazza Europa, l’evento “Magia del Natale” organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Comune di Cuneo, WeCuneo - Confcommercio, Fondazione CRC e Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi, ed inserito nelle attività di Cuneo Illuminata – IllumiNatale.

Sabato 20 dicembre, dalle ore 14.30 alle 18.30, la street band “Babbi Natale” allieterà grandi e piccini con concerti itineranti di musiche e canzoni dedicate al Natale.

Domenica 21, dalle 14:30 alle 18:30, è in programma uno straordinario spettacolo di trampolieri luminosi con costumi LED scintillanti, con coreografie eleganti e giochi di luce.

«La festa del Natale - commentano Valerio Romana presidente della zona di Cuneo di Confartigianato e Roberto Ricchiardi presidente di Confcommercio Cuneo - per tutti noi rappresenta un momento speciale che unisce emozioni, ricordi e tradizioni. È il tempo dei buoni sentimenti e del ritrovarsi come famiglia, nel segno di una comunità autentica e solidale. Sono quegli stessi valori che ritroviamo nelle nostre imprese, dove lo spirito di collaborazione è motore fondamentale di crescita e sviluppo. In questo periodo, donare attimi di gioia a bambini e famiglie significa rafforzare il nostro legame con la comunità locale e sottolineare l’importanza dell’impegno sociale, contribuendo alla costruzione di un benessere diffuso. Infine, c’è un motivo semplice e umano: fare del bene fa star bene. È un gesto “magico” che arricchisce non solo chi lo riceve, ma anche chi lo compie».

Futuri appuntamenti

Domenica 28 dicembre 2025, dalle 14:30 alle 18:30

Gioca con i Balocchi di una volta

Giochi “di una volta” realizzati in materiale riciclato, dove grandi e piccini potranno sfidarsi in avvincenti sfide.

Martedì 06 gennaio 2026, dalle 14:30 alle 18:30

La Tua Calza della Befana ti aspetta…

La Befana, aiutata da un simpatico “spazzacamino”, preparerà per ogni bambino delle calze secondo i gusti di ognuno con tanti dolci e leccornie.