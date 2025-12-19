Il Panathlon Club Cuneo ha consegnato i “Diplomi di Merito” agli studenti segnalati dalla Commissione Esaminatrice del Premio “Studio e Sport “.

Una delegazione del Panathlon Club Cuneo, composta dai vicepresidenti Chiara Blangetti e Bruno Bossi, si è incontrata con le studentesse del Liceo “De Amicis” di Cuneo, per la consegna dei “Diplomi di Merito” e dei simboli del Panathlon International.

Sono state premiate: Arianna Barale (assente per impegni agonistici in Spagna), Isabel Cavallera e Noemi Bina, rispettivamente per gli Sport: Motociclismo Velocità, Team Gym ed Orienteering, Pallavolo.

La consegna degli attestati agli studenti del Liceo Pellico - Peano

Successivamente il Panathlon Club Cuneo si è incontrato con gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Pellico - Peano” di Cuneo.

I “Diplomi di Merito” sono stati consegnati a Massimino Filippo e Nadelle Tommaso, rispettivamente per gli Sport: Biathlon e Canoa - Kayak Slalom.

Complimenti a tutti questi studenti che hanno ottenuto nell’anno scolastico 2024-2025 buoni risultati non solo a livello sportivo, ma anche a livello scolastico.