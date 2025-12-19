VOLLEY A2F / Mondovì chiude il 2025 con la trasferta in casa del Parella

Va a chiudersi il 2025 del Mondovì Volley: domani, sabato 20 dicembre, capitan Aliberti e compagne saranno impegnate sul campo del Volley Parella Torino.

La sfida prenderà il via alle 21 nella Palestra Manzoni, in Corso Svizzera 63 a Torino. L’incontro verrà trasmesso sul canale Youtube “VolleyParellaTo“.

La compagine del capoluogo regionale ha finora vissuto un inizio di stagione non semplice, con sole due vittorie a fronte di otto sconfitte, per un totale di sei punti in classifica. Le ragazze di Barbara Medici si trovano al tredicesimo posto in classifica, con il forte desiderio di iniziare una rimonta che permetta loro di togliersi dalle zone complicate.

Mondovì Volley guarda con fiducia all’ultimo impegno dell’anno solare: i successi su Cagliari e Bellusco hanno permesso al “Puma” di riagganciare la terza moneta a pari punti con Villa Cortese, e di mettere in campo quella qualità di gioco tanto anelata dai coach Basso e Dagna. L’obiettivo, ça va sans dire, è quello di calare il tris per poi tuffarsi negli allenamenti del periodo invernale per alzare ancora l’asticella.

In casa monregalese è il libero e vicecapitano Isabella Monaco a presentare la sfida: “Domani ci attende un’altra insidiosa trasferta nel campo di Parella, con cui chiuderemo il nostro 2025. Sappiamo che ci sarà da lottare, è un campionato che si sta confermando equilibrato e competitivo, e ogni partita richiede il massimo livello di attenzione e determinazione. Le nostre ultime prestazioni stanno evidenziato una crescita, sia sotto il profilo del gioco sia sotto quello dell’atteggiamento, elementi che saranno determinanti anche in una trasferta impegnativa come questa. Stiamo lavorando molto, vogliamo dimostrare di avere le qualità per restare nella parte alta della classifica”.