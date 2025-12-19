 / 

Supercoppa, oggi Bologna-Inter - Diretta

(Adnkronos) - Seconda semifinale in Supercoppa italiana 2025. Oggi, venerdì 19 dicembre, l'Inter sfida il Bologna - in diretta tv e streaming - all'Al-Awwal Park Stadium di Riad. I nerazzurri, che lo scorso anno sono stati battuti in rimonta dal Milan nella finale delle Final Four di Supercoppa, sono reduci dalla vittoria esterna contro il Genoa, battuto 2-1 nell'ultima giornata di campionato. 

Successo che è valso alla squadra di Chivu la vetta della classifica di Serie A con 33 punti, a +1 sul Milan secondo. I rossoblù invece, nell'ultimo turno, hanno perso in casa con la Juventus, che si è imposta 1-0 al Dall'Ara, scivolando così al sesto posto a quota 25. 

 

La vincente della sfida affronterà lunedì nella finale di Supercoppa il Napoli, che ha battuto il Milan 2-0. 

 

 

