 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 19 dicembre 2025, 06:48

The Voice Senior, stasera 19 dicembre: le anticipazioni della finale

The Voice Senior, stasera 19 dicembre: le anticipazioni della finale

(Adnkronos) - 'The Voice Senior', il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese, va in onda stasera, venerdì 19 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 con l'ultimo appuntamento di questa edizione. Una serata ricca di musica che porterà all’elezione del vincitore della sesta stagione.  

Sono 12 i concorrenti rimasti in gara (3 per ciascun team) che si esibiranno sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di 'The Voice Senior' sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Al centro della sfida anche i coach – Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt - che dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere uno dei propri talenti. 

Per il vincitore, la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium