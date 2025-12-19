Ucraina, l'attacco inedito: "Colpita petroliera russa nel Mediterraneo"

(Adnkronos) - L'Ucraina ha rivendicato di aver colpito, con un attacco di droni, una petroliera della 'flotta ombra' russa in "acque neutrali" del Mediterraneo. Lo ha riferito all'agenzia Afp una fonte dei servizi di sicurezza di Kiev (Sbu), precisando che si è trattato di una "nuova operazione speciale senza precedenti".

"L'Sbu ha colpito con droni aerei una petroliera appartenente alla cosiddetta 'flotta fantasma' russa, la Qendil", ha specificato la fonte. "La Russia stava usando questa petroliera per eludere le sanzioni" e finanziare "la sua guerra contro l'Ucraina", ha affermato la fonte, aggiungendo che la nave cargo era vuota al momento dell'attacco.

Un'inchiesta della Cnn ha evidenziato la strategia della Russia, che da mesi fa affidamento sulla 'flotta fantasma' di petroliere per aggirare le sanzioni. Sulle navi, battenti altre bandiere, secondo informazioni di intelligence sarebbero stati imbarcati anche russi legati ai servizi e al ministero della Difesa. Il sospetto, fondato secondo le fonti consultate dalla Cnn, è che le navi vengano utilizzate anche per operazioni di spionaggio.