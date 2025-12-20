Archivi e patrimonio documentale: dalla Regione 640.000 euro per conservazione e digitalizzazione

La Regione Piemonte ha stanziato complessivamente 640.000 euro, destinati a enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, a sostegno di progetti diffusi su tutto il territorio regionale. Le risorse sono così ripartite: 300.000 euro a favore di soggetti privati e 340.000 euro per enti pubblici, a conferma di una strategia che punta a rafforzare l’intero sistema archivistico piemontese.

All’Avviso pubblico hanno risposto 101 soggetti, di cui 54 privati e 47 pubblici, a testimonianza di un crescente interesse verso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio documentale. I progetti ammessi a finanziamento sono stati selezionati da una Commissione di valutazione sulla base di criteri di qualità, coerenza progettuale e sostenibilità economica, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 11/2018 e dal Programma Triennale della Cultura.

«Questo intervento – prosegue Chiarelli – dimostra come la Regione Piemonte consideri gli archivi non solo luoghi di conservazione, ma vere e proprie infrastrutture culturali, capaci di generare conoscenza, partecipazione e nuove opportunità, anche grazie ai processi di digitalizzazione e accessibilità».

Il finanziamento sostiene attività fondamentali per la tutela del patrimonio archivistico, tra cui la conservazione preventiva, la descrizione e catalogazione dei fondi, la digitalizzazione dei documenti e la loro valorizzazione pubblica, con l’obiettivo di rendere la memoria storica sempre più fruibile e accessibile, in particolare per le nuove generazioni. Con questo intervento la Regione Piemonte conferma il proprio impegno a favore della tutela e della valorizzazione del patrimonio documentale, riconoscendo negli archivi un presidio fondamentale di memoria, identità e conoscenza. Un investimento che guarda al futuro, rafforzando la rete archivistica regionale e promuovendo processi di innovazione e accessibilità capaci di rendere la cultura sempre più diffusa, partecipata e vicina ai cittadini.

I progetti cuneesi in graduatoria

Fondazione Nuto Revelli (Cuneo) - "Dar voce al mondo dei vinti: orientarsi nelle memorie dell'archivio sonoro di Nuto Revelli" - euro 17.000

Associazione Culturale Borgata Ghio (Dronero) - "Acciugrafia. Dal carretto ai manifesti" - 16.000

Gruppo Fotografico Albese (Alba) - "Trattamento e valorizzazione dell'archivio fotografico del GFA" - 9.750

Comune Bagnolo Piemonte - "Progetto riordino archivio storico comunale. Fase conclusiva, integrazione nell'archivio post unitario dei documenti relativi al periodo 1950-1983" - 8.087

Comune di Barge - "Restauro 3 libri delle valbe contenuti nell'Archivio Storico" - 8.627

Comune di Monteu Roero - "Intervento sull'Archivio Storico comunale" - 10.165

Comune di Valdieri - "Progetto di riordino dell'Archivio comunale" - 15.022

Comune di Villanova Mondovì - "Schedatura dell'Archivio Storico comunale" - 8.797

Comune di Farigliano - "Memorie in scatto" - 11.982

Città di Saluzzo - "Schedatura, riordino e inventariazione dell'archivio comunale" - 15.022

Comune di Cherasco - "I Savoia e Giovanni Botero nell'archivio di Cherasco, parte prima" - 5.258

Comune di Scarnafigi - "Informatizzazione, inventariazione, digitalizzazione dell'archivio cittadino" - 14.021