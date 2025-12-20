Bra: un Natale con i fiocchi al Caffè letterario di Albedo, grazie a don Marco Panero

Bra non è soltanto la città della salsiccia, dello shopping o degli aperitivi: è una città che legge. Una città che si ferma e apre un libro, va in biblioteca, visita un museo, partecipa a un evento culturale.

Ad esempio, il Caffè letterario di Albedo ha chiuso il 2025 in grande spolvero con l’incontro di venerdì 19 dicembre, quando nella sala di BrArte è arrivato don Marco Panero, accolto dall’abbraccio del pubblico, composto anche dal direttore dei Salesiani don Riccardo Frigerio e da una quota dell’amministrazione comunale tra cui il sindaco Gianni Fogliato, a dimostrazione di come questo evento culturale sia una realtà consolidata e apprezzata a livello cittadino.

In dialogo con Silvia Gullino e Gianni Milanesio, il sacerdote salesiano ha presentato il suo ultimo libro “Un tesoro da riscoprire. Le preghiere comuni del cristiano” (Àncora). Ha parlato della bellezza della preghiera come punto di partenza e insieme come viaggio. Come veicolo di amore e di speranza. Come raccordo tra le anime, come collante con Dio. E non solo bellezza fatta di contemplazione, ma da vivere, da cercare in se stessi e negli altri.

In chiusura di appuntamento, don Marco ha citato le parole di san Leone Magno, che risuonano perennemente e che la Liturgia delle Ore ci propone nel tempo natalizio: «Riconosci, o cristiano, la tua dignità, e, reso consorte della natura divina, non voler tornare all’antica bassezza con una vita indegna. Ricorda a quale Capo appartieni e di quale Corpo sei membro. Ripensa che, liberato dal potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce e nel Regno di Dio».

Per lui applausi, firma copie dei libri e tanta soddisfazione da parte degli organizzatori, che si impegnano generosamente ad offrire uno spazio culturale sempre nuovo e ricco di spunti per i partecipanti.

Che cosa ci dice tutto questo? Innanzitutto, che i social non ci hanno conquistati del tutto. Poi, che le persone si dedicano anche a leggere e i libri non sono ancora diventati un lusso, bensì una sana abitudine. Insomma, non pensiamo solo all’aperitivo! In un mondo in cui spesso si parla di editoria in crisi, il fatto che proprio Bra sia la sede di un Caffè letterario e di un’associazione culturale in costante affermazione come Albedo è un segnale forte. E bello.