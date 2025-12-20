Ceva, il servizio mensa delle scuole affidato al CFP Cebano-Monregalese

Il Comune di Ceva ha affidato al Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese la gestione del servizio di mensa scolastica per le locali scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

“Una scelta che guarda alla qualità del servizio, alla valorizzazione delle risorse locali e alla concretizzazione di un modello virtuoso, che sappia coniugare attenzione educativa, sostenibilità e legame con il territorio”, afferma il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli.

Secondo l’orientamento dell’Amministrazione comunale cebana, l’affidamento al CFP rappresenta un importante investimento sulla comunità locale, poiché consentirà di garantire un servizio “a chilometri zero”, fondato sull’utilizzo prevalente di prodotti freschi e di provenienza locale, preparati sul momento e sul posto. Inoltre, puntare su fornitori del territorio non è solo una garanzia di qualità dei pasti, ma anche un modo concreto per sostenere l’economia locale e le filiere produttive della zona. Un ulteriore elemento qualificante dell’affidamento è rappresentato dalla natura stessa del CFP, che nello svolgimento del servizio non persegue finalità di lucro: ciò consente di destinare le risorse disponibili al raggiungimento e mantenimento di un qualitativo alto del servizio, investendo direttamente nella scelta di materie prime migliori e nella cura delle preparazioni.

“Siamo orgogliosi che l’Amministrazione comunale cebana abbia scelto di coinvolgerci in questo progetto – afferma Marco Lombardi, direttore generale del CFP - che rappresenta il primo passo verso una visione più ampia: portare il nome del CFP e la formazione in cucina anche nella città di Ceva. Da anni gestiamo con successo il nostro ‘albergo didattico’ e collaboriamo con importanti realtà del settore ristorativo, offrendo percorsi formativi di qualità per i loro dipendenti. Questa nuova sfida ci entusiasma perché crediamo che dall’alimentazione nasca la salute delle persone. Come ente radicato sul territorio sosteniamo i fornitori locali: far lavorare artigiani e commercianti della nostra comunità significa generare valore e ricchezza per tutti”.

“Il servizio mensa è parte integrante del percorso educativo e di crescita degli studenti – concludono il sindaco Mottinelli e l’assessore all’Istruzione Laura Amerio -. Attraverso questo affidamento si intende rafforzare un modello di mensa scolastica che promuova corretti stili di vita, educazione alimentare e rispetto per il territorio, valorizzando al contempo una realtà formativa locale che rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità”.

Il nuovo servizio prenderà avvio dopo le vacanze natalizie, con l’obiettivo di garantire continuità, qualità e attenzione costante alle esigenze degli alunni e delle famiglie, confermando l’impegno del Comune di Ceva a favore di una scuola sempre più attenta, sostenibile e vicina al territorio.

Buoni mensa online

Si ricorda alle famiglie degli alunni delle Scuole primarie e Secondarie di primo grado che, analogamente alla scuola dell’Infanzia, a partire dal mese di gennaio i buoni mensa saranno acquistabili esclusivamente online. Per agevolare l’utilizzo della piattaforma, il Comune mette a disposizione due tutorial completi che illustrano come registrarsi al servizio mensa, come accedere all’area personale, come acquistare i buoni mensa in modalità telematica. I tutorial sono pubblicati alla pagina https://www.comune.ceva.cn.it/Dettaglionews?IDNews=375410 . Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Commercio allo 0174 721623.