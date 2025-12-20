Fossano: nel nome di Matilde Lorenzi partecipata giornata di prevenzione e sicurezza sugli impianti di sci

La chiesa del Gonfalone di Fossano è stata teatro, lo scorso 17 dicembre, di un incontro di sensibilizzazione organizzato dall’associazione Dardanello, in collaborazione con la Fondazione Matilde Lorenzi e il liceo Giovenale Ancina.

L’attenzione si è concentrata sugli inevitabili interventi di prevenzione e controllo agli impianti sciistici, molto spesso cause di infortuni o, peggio ancora, delle morti di atleti impegnati sulle piste bianche.

Tra questi giovani, proprio come quella che la giovane promessa Matilde Lorenzi, che perse la vita il 28 ottobre 2024, a soli 20 anni su una pista in Trentino, in val Senales, durante un allenamento.

Alla giornata ha anche preso parte il sindaco Dario Tallone: “Con gli assessori Donatella Rattalino e Danilo Toti ho assistito ad un importante momento di sensibilizzazione su sport e sicurezza, con la Fondazione Lorenzi, nata per ricordare Matilde. Grazie anche ai ragazzi del liceo sportivo di Fossano, al campione Paolo De Chiesa per aver portato la sua esperienza sul palco dei Battuti Bianchi e alla Fondazione Crf per l’organizzazione”.