Fuga da monossido in un'abitazione a Torre Mondovì: due giovani in ospedale

Un ragazzo e una ragazza sono stati trasferiti, nella mattinata odierna (sabato 20 dicembre), all'ospedale di Mondovì in seguito ad un'intossicazione da monossido di carbonio.
Si trovavano all'interno della loro abitazione in via Umberto a Torre Mondovì quando hanno accusato i primi segnali di malessere.
Poco prima delle 6 l'intervento dei soccorritori, tra cui i vigili del fuoco che hanno accertato la fuga di monossido all'interno dei locali, dovuta verosimilmente al malfunzionamento della stufa a legna presente in casa.
Le condizioni dei due giovani, comunque, non destano preoccupazioni.