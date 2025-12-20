Bra Servizi stringe una forte partnership con Greenthesis

Greenthesis, ancora protagonista sul mercato, rafforza l’operatività nel proprio core business attraverso la partnership con Bra Servizi tramite l’acquisizione del 49% del suo capitale sociale

Bra Servizi è una realtà industriale storicamente punto di riferimento nel Nord-Ovest del Paese nel settore della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento di ogni tipologia di rifiuto

Bra, 19 dicembre 2025

Bra Servizi e Greenthesis S.p.A. sono liete di poter rendere noto che ieri 18 dicembre hanno perfezionato l’ingresso al 49% nel capitale sociale di Bra Servizi S.r.l. (“Bra Servizi”), primaria società piemontese attiva da quasi quarant’anni nel settore del waste management e specializzata, in particolare, nella gestione full service di rifiuti industriali provenienti da clienti pubblici e privati situati in tutto il Nord-Ovest.

Fondata a Bra (CN) nel 1989 e ivi proprietaria di un ampio stabilimento che si estende su una superficie di circa 150 mila metri quadrati e che comprende sei distinte aree coperte, la società si caratterizza per un approccio di global service alla gestione completa dei rifiuti e delle attività complementari.

Essa si colloca tra i principali operatori del mercato grazie ad un’ampia offerta di servizi che include, in primo luogo, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la cernita, il trattamento, il recupero e lo smaltimento di ogni tipologia di rifiuti (solidi, liquidi, polveri, fanghi) pericolosi (compreso l’amianto) e non pericolosi, in ambito principalmente industriale.

A questi servizi se ne aggiungo altri che spaziano dalle bonifiche ambientali e dal risanamento di impianti sino ad una vasta gamma di attività accessorie quali, ad esempio, noleggi di attrezzature, aspirazioni di solidi e polveri, analisi chimiche e consulenze in campo ambientale.

Il Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, in qualità di socio fondatore e soggetto apicale di Bra Servizi, ha così commentato: “Sono fiero di unire una famiglia alla grande famiglia della Bra Servizi. Gli intenti di crescita e sviluppo uniti alla passione delle persone sono sempre stati e saranno anche in futuro la chiave del successo. Io e le mie figlie Sonia e Sabrina abbiamo grandi ambizioni e progetti di ulteriore rafforzamento sul territorio italiano ed europeo”.

Con riferimento a questa nuova operazione, il Direttore Generale del Gruppo Greenthesis Vincenzo Cimini si è così espresso: “Il percorso di sviluppo e rafforzamento che, in questi ultimi tempi, ha caratterizzato il Gruppo si è basato su iniziative organiche ed operazioni esterne che si sono distinte per la loro qualità e per l’elevato livello valoriale dei target stessi. Il deal raggiunto con la famiglia Piumatti, la quale resterà al nostro fianco per un progetto di crescita condiviso che prevede anche la possibilità di accrescere la nostra quota di partecipazione, rappresenta un altro importante pilastro della nostra strategia, che punta a far assumere al Gruppo Greenthesis una dimensione ancor più rilevante in ambito nazionale, forte di una presenza geografica sempre più capillare, integrata e diversificata”.

Nel contesto dell’operazione, Greenthesis si è avvalsa dell’assistenza prestata da Chiomenti Studio Legale (advisor legale), in particolare dal team guidato dall’Avv. Italo De Santis; dallo Studio BNC – Berta, Nembrini, Colombini e Associati (advisor contabile-fiscale-giuslavorista), in particolare dal team guidato dal Dott. Valerio Chignoli; da Tecno Habitat, in particolare dal team guidato dall’Ing. Luca Ceriotti (advisor ambientale). Dall’altro lato, la Bra Servizi S.r.l. è stata assistista dallo Studio Legale Scanavino Bertolino (advisor legale), in particolare dal team guidato dagli Avv.ti Francesca Scanavino e Giorgio Scanavino; dallo Studio Bosticco Berzia & Partners, in particolare dai Dott.ri Roberto Berzia, Enrico Curini e Diego Artusio; da Ernest & Young (advisor contabile), in particolare dal team guidato dal Dott. Renato Salsa con il Dott. Andrea Trascurato, il Dott. Giorgio Ongaro e la Dott.ssa Francesca Rauccio.



