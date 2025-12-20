Corteo Askatasuna, la condanna del senatore Bergesio (Lega)

"Una ferma e netta condanna per gli atti di violenza e vandalismo avvenuti oggi a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna". Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio. "Sette agenti di polizia feriti da oggetti contundenti: un bilancio inaccettabile che testimonia ancora una volta come certe manifestazioni si trasformino in occasioni di guerriglia urbana. La legalità non è un optional e il diritto a manifestare non può mai trasformarsi in licenza di aggredire le forze dell'ordine e devastare città. Per questo è sempre più urgente la proposta della Lega di introdurre una cauzione per chi organizza manifestazioni: è l'unico modo per evitare danni o comunque farli pagare a chi li causa e non alla comunità. Chi organizza deve assumersi le proprie responsabilità, anche economiche. Totale solidarietà agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini".
