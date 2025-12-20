Biathlon - IBU Junior Cup, la cuneese Carlotta Gautero è settima nella Sprint di Val Martello

Altro buon risultato per Carlotta Gautero nella sprint di 7,5 km in IBU Junior Cup in Val Martello. Dopo il successo di giovedì nell’individuale, l’atleta della Polizia si è ripetuta oggi ad alto livello, con un settimo posto a pochi secondi dal podio. La Cuneese è stata molto brava a trovare lo zero al tiro, ma ha pagato qualche secondo di troppo nella parte sciata. La vittoria è così andata a Lou-Anne Dupont Ballet Baz, già a segno la scorsa settimana a Goms. La francese classe 2005 è stata veramente dominante nella parte di fondo, dove ha rifilato distacchi abissali a tutte le avversarie, consentendole di vincere nonostante l’errore a terra. Al secondo posto si piazza la giovane tedesca del 2008 Melina Gaupp, anche lei con un errore, ma in piedi. Chiude il podio la ceca Miroslava Cervena (0+0) a quasi un minuto di ritardo dalla vincitrice. Appena fuori dal podio ecco l’altra francese Namou Armand-Candau (1+0), poi l’ucraina Tetiana Tarasiuk, anche lei con lo zero, mentre è sesta nonostante due errori un’altra francese, Louise Roguet, in grandissima rimonta nell’ultimo giro.
Per l’Italia da segnalare il 18esimo posto di Nayeli Mariotti Cavagnet con un errore a terra. Più lontane dalla vetta giungono Eva Hutter, 30esima con due errori, poi è 47esima Iris Cavallera con ben 4 errori al tiro, così come Matilde Giordano, 51esima, mentre è ancora più fallosa Rachele Dei Cas, 5 errori e 69esima posizione finale.
Al maschile, la gara è stata vinta dal francese Leo Carlier. Molto positiva la prestazione dell’azzurro Maximilian Leitgeb, secondo di giornata grazie, soprattutto, al sesto tempo totale sugli sci che gli è valso la piazza d’onore nonostante un errore al poligono nella sessione in piedi. Leitgeb ha quindi concluso con 35″9 di distacco da Carlier, con un errore in più e davanti al ceco Jakub Bouska, che paga dalla vetta 49″6 a causa di due errori nel poligono in piedi. Per quanto riguarda la truppa azzurra, buona anche la prestazione di Nicola Giordano, 12º con un errore al poligono in piedi e un ritardo da Carlier di 1’30″5. 30ª piazza a 2’17” dalla vetta per Michel Deval, complici anche due errori al poligono in piedi. Stessa sorte e 37ª posizione con 2’26″3 di ritardo dalla testa per Michele Carollo, mentre Simone Motta è 42º con quattro errori (1 a terra e 3 in piedi). Tanti errori al poligono anche per Davide Cola (1+4) che conclude in 51ª piazza a 3’16″5 da Carlier, mentre Julian Huber è l’ultimo azzurro di giornata, 75º a 4’14″9 con quattro errori, tutti nella serie in piedi.
20 dicembre 2025
Biathlon - IBU Junior Cup, la cuneese Carlotta Gautero è settima nella Sprint di Val Martello
