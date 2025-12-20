VOLLEY A1F / Cuneo-Conegliano 0-3, Salvagni: "Abbiamo giocato alla pari in tutti i fondamentali" [VIDEO]

Seconda giornata del girone di ritorno e match stellare per la Honda Cuneo Granda Volley, che questa sera ha ospitato le campionesse della Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano. Una partita che si preannunciava non facile, contro delle autentiche leggende della pallavolo, ma le Gatte di Salvagni hanno dato tutto.

Davanti alla bella cornice di pubblico giunta a incoraggiare le biancorosse, ben 1543 gli spettatori presenti, le cuneesi sono comunque riuscite a mettere in campo una bella prestazione, giocando a ritmo e intensità alte nonostante la riverenza di affrontare le campionesse venete.

Tolto il secondo set che è stato monologo Conegliano, il primo e l'ultimo parziale sono stati combattuti, con le Gatte autrici di una bella partenza: 8-5 e Pantere costrette a rincorrere. Trascinate da una super Haak, le venete hanno poi messo la freccia a metà parziale e chiuso 20-25.

Stesso copione nel terzo set: allungo Cuneo 8-6, break Imoco 14-16, ma le Gatte restano agganciate nel finale, conquistando con Pucelj il punto del 22-23. è stata poi ancora Haak a mettere a terra due palloni pesantissimi e a conquistare set e partita.

Una buona prestazione dunque per le Gatte, con tanto turnover messo in campo da Salvagni, che ha scelto di partire con dentro Allaoui, Koulisiani e Rivero, sulla scia delle belle sensazioni dopo la vittoria con Macerata.

"Per due set abbiamo giocato alla pari con una squadra di altissimo livello, probabilmente la più forte del mondo. Abbiamo fatto ancora qualche errore di gioventù ma ci può stare, siamo una squadra giovane, la mentalità era quella giusta" ha commentato coach Salvagni al termine della partita.

"Abbiamo giocato con la stessa intensità contro Macerata, il prossimo step con Scandicci sarà importante, ci possiamo togliere tante soddisfazioni".

"Contro Scandicci sarà una partita simile a quella di oggi, all'andata avevamo vinto ma l'obiettivo sarà giocare al meglio come oggi e provare a divertirci" conclude.

Il prossimo appuntamento sarà infatti di nuovo stellare: nella terza giornata di ritorno le Gatte saranno a Firenze per affrontare le campionesse del Mondiale per Club.