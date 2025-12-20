 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 20 dicembre 2025, 09:57

Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l'amico

Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l'amico

(Adnkronos) - Un bambino di 10 è morto dopo essere precipitato da una roccia, per diverse decine di metri, nel tardo pomeriggio di ieri a Laudes nel comune di Malles (Bolzano), in Alto Adige. Illeso l'amico di 11 anni che era con lui. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza con squadre a terra, con l'elicottero e a bordo il tecnico dell'elisoccorso. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare, mentre l'altro bambino è stato recuperato e soccorso. Si indaga per ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium