A Garessio torna la magia dei presepi

Da ieri, sabato 20 dicembre, è ufficialmente visitabile la mostra dei presepi a Garessio, un appuntamento molto atteso che segna un importante ritorno alla tradizione. L’esposizione è allestita nei locali parrocchiali di Via Vittorio Emanuele II 27 e sarà aperta a tutti con ingresso libero.

La realizzazione della mostra è stata possibile grazie all’impegno e alla passione di numerosi volontari, che hanno lavorato insieme per ridare vita a un evento caro alla comunità. In totale sono 33 i presepi esposti, ognuno diverso per stile, materiali e interpretazione, a testimonianza della creatività e della dedizione degli espositori.

Con questa iniziativa Garessio rientra ufficialmente nel prestigioso circuito “Presepi in Granda”, come avveniva un tempo, riportando il paese al centro di un percorso culturale e tradizionale molto apprezzato sul territorio.

La ricostituzione di questo numeroso gruppo di volontari guarda anche al futuro: l’obiettivo è infatti quello di poter tornare, già dalle prossime edizioni, nella chiesa di San Rocco, sede storica della mostra dove per anni si è svolto questo evento tanto amato.

Nel frattempo, l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori: la mostra è aperta e accessibile a tutti, un’occasione speciale per riscoprire il valore del presepe e lasciarsi sorprendere dalle tante creazioni esposte.

Un particolare ringraziamento a Don Giancarlo per i locali e a Marzia e Annalisa per la disponibilità.

Tra le suggestioni natalizie da non perdere a Garessio si può ammirare anche il presepe illuminato fiume Tanaro, ai piedi del Kavarna Pub, realizzato da Cristiano Cadorin.

Da segnalare inoltre il presepe in vetrina dell’Associazione Culturale Ardena, in Via Vittorio Emanuele II, 73, opera dell’artista Luciana Scarone.