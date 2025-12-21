A Piozzo Babbo Natale ha incontrato i bambini delle scuole e gli ospiti della casa di riposo

In occasione delle ultime lezioni prima della pausa per le festività, venerdì 19 dicembre, Babbo Natale è passato a Piozzo per portare i suoi saluti e, soprattutto, tanti panettoni ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, regalando sorrisi e un’atmosfera di festa.

Babbo ha fatto visita anche agli ospiti della Casa di Riposo dell’Albarosa, condividendo un momento di gioia e calore natalizio, insieme al sindaco Sergio Lasagna, dal vice sindaco Sandro Scotto e all'assessore Giovanni Raviola.

"Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco per aver offerto i panettoni ai bambini delle scuole, alle maestre e ai collaboratori scolastici, ai bambini per aver allietato la giornata con splendidi canti natalizi"- dicono dall'amministrazione comunale- Presso la casa di riposo è seguito un bellissimo momento di festa, animato dai bambini della scuola dell’infanzia. Grazie di cuore alle maestre, a Suor Domenica e alle sue consorelle, e a tutti i collaboratori per l’accoglienza e la collaborazione".